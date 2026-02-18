लग्जरी वाहन से आए चोर, तीन कॉलोनी के पांच घरों को बनाया निशाना

चोरों ने सबसे पहले नबादा बाग में रमा हाल नबादा बाग निवासी चंद्रकांत शर्मा पुत्र रामदुलारे शर्मा के घर को निशाने पर लिया। वे 15 दिन से गांव में थे। भाई करुणाकर शर्मा ने देखा कि चोर ताला काट रहे हैं तो आवाज दी, जिससे चोर वाहन स्टार्ट कर भाग गए। उसके बाद उन्हेांने अपने भाई को सूचना कर गांव से बुलाया।

दूसरी घटना वाटरवक्र्स पर टैगोर स्कूल के पीछे की है। जहां नगरपालिका के पूर्व लेखापाल विपिन शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा के घर को निशाने पर लिया। मकान मालिक किसी काम से ग्वालियर गए हुए थे। घर सूना था और बाहर से ताला लगा था, चोरों ने मेन गेट का ताला काटकर घर में प्रवेश किया और अंदर ताले तोडऩे लगे। तभी पड़ोसी आवाज सुनकर जाग गए और हलचल हुई तो चोर वाहन में बैठकर भाग गए। पड़ोसी संतोष शर्मा ने चोरों को घर से निकलते देख लिया है, एक ताला काटा है।