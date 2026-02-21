पहले विरोधियों को मारी गोली, फिर उन्हीं को फंसाने के लिए कर दी अपने भाई की हत्या

MP News :मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सराय छौला के कैंथरी गांव में फायरिंग और हत्याकांड की घटना में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपियों ने गांव के देवेंद्र और रामौतार गुर्जर पर फायरिंग कर घायल करने के बाद उन्हें फंसाने के लिए अपने मौसी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने हत्याकांड में मृतक के चार रिश्तेदारों को नामजद कर दो को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।