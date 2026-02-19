मुरैना में बोर्ड परीक्षा में अव्यवस्थाएं हावी, खुले में बैठकर परीक्षा देने को मजबूर परीक्षार्थी

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाईस्कूल व हायरसेकेंडरी बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं के जिन केन्द्रों पर नकल की शिकायत मिलीं या फिर परीक्षाओं में अन्य अव्यवस्थाएं मिलीं, ऐसे आठ केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष व सहायक केन्द्राध्यक्षों को कलेक्टर ने बदल दिया है। जिन केन्द्रों पर फेरबदल किया है, उनमें शासकीय सांदीपनी उमावि गोठ अंबाह के केन्द्राध्यक्ष नरेश बाबू गोयल को हटाकर उनकी जगह रोहितास बैरागी प्राचार्य शाउमावि झुंडपुरा सीएस और योगेश शर्मा सहायक केन्द्राध्यक्ष को हटाकर रसिकदास शर्मा शामलबा कन्या उमावि क्रमांक एक मुरैना को एसीएस बनाया गया है। इसी तरह अशासकीय पंडित नेहरू उमावि बानमोर के सीएस रामभोज शर्मा को हटाकर ब्रजेशचंद्र उपाध्याय मॉडल उमावि जौरा और एसीएस दिनेश कुमार शर्मा की जगह कृष्णकांत श्रीवास्तव को भेजा है। वहीं अशासकीय एमएलडी अंबाह केन्द्र के सीएस रमेश सिंह परमार की जगह विश्वनाथ सिंह तोमर मिरघान और एसीएस देवी सिंह कुशवाह की जगह धीर सिंह सैनी को भेजा है। अशासकीय आर बी एस उमावि पोरसा केन्द्र के सीएस पूरनलाल कश्यप की जगह सैंथरा बाढ़ई के उमाशि उमादत्त शर्मा एवं एसीएस सरनाम सिंह तोमर की जगह रिठौरा कला से धर्मवीर सिंह वर्मा को भेजा है। अशासकीय शांति निकेतन परीक्षा केन्द्र अंबाह के सीएस रामसेवक माहौर की जगह अंबाह बॉयज के ब्याख्याता अहिवरन सिकरवार और एसीएस रामअवतार शर्मा की जगह अम्हिलेड़ा उमाशि बच्चू सिंह तोमर को भेजा है। शामावि दिमनी परीक्षा केन्द्र के सीएस अनिल कुमार जैन की जगह बानमोर के ब्याख्याता हरिओम शर्मा, एसीएस वासुदेव प्रसाद शाक्य की जगह कैलारस से सुरेश धाकड़ को भेजा गया है। अशासकीय पंडित नेहरू कॉलेज बानमोर भाग-1 केन्द्र के सीएस सुरेश कुमार अपौरिया की जगह जौरा के शैलेन्द्र कुशवाह और एसीएस राकेश मित्तल की जगह सबलगढ़ से पवन गोस्वामी को भेजा गया है। अशासकीय पंडित नेहरू कॉलेज बानमोर भाग- दो केन्द्र के सीएस रामप्रकाश माहौर की जगह टेंटरा के प्राचार्य महेन्द्र कुमार अटल एवं एसीएस श्रीनिवास सैनी की जगह पोरसा से विनोद कुशवाह को भेजा है।