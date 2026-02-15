पगारा में 26 जनवरी से स्कूल नहीं पहुंचे शिक्षक, आंगनबाड़ी में भरा भूसा



शासकीय प्राथमिक विद्यालय पगारा में स्टाफ के न पहुंचने पर मध्यान्ह भोजन भी नहीं बन रहा है। इसी गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन में भी ताला पड़ा है। एक कक्ष में भूसा भरा है, परिसर में गोवंश बंधा हुआ है। स्कूल और आंगनबाड़ी भवन पर पेजयल व्यवस्था सुदृढ़ करने बोर कराया गया और प्लास्टिक टंकी व नल फिटिंग की गई। इस व्यवस्था पर करीब ढाई लाख रुपए खर्च किया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि न तो स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र भवन पर बोर कराए, उनमें पानी नहीं हैं और यहां न तो टंकी है और न नल हैं, मौके पर दोनों जगह सिर्फ प्लेटफार्म ही रह गए हैं। स्कूलों के निरीक्षण का जिम्मा जनशिक्षकों पर है, उनको रोजाना स्कूलों का भ्रमण करके वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होती है लेकिन इन स्कूलों की स्थिति देखकर जनशिक्षक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।