सुबह 5 बजे रिटायर्ड फौजी ने खटखटाया कारोबारी का दरवाजा, खुलते ही दागी गोली

कृष्णकांत शुक्ला के छोटे भाई दीपू शुक्ला व उनकी पत्नी रजनी शुक्ला ने बताया कि आरोपी हरेन्द्र शुक्ला से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बताया गया है कि रिटायर्ड फौजी के पिता से कृष्णकांत शुक्ला ने जमीन खरीदी थी, अब उस जमीन को आरोपी वापस करने का दबाव बना रहा है। जब जमीन वापस नहीं की तो गोली मार दी। गोली लगने से घायल सीमेंट कारोबारी कृष्णकांत शुक्ला को परिजन पहले जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रैफर किया गया है। घायल के परिजन का कहना है कि हालत गंभीर होने की वजह से हम उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे हैं। इधर घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी हरेन्द्र शुक्ला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है।