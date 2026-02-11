पंच मार्ग पर दबंगों का कब्जा, किसानों की खेतों तक पहुंच बाधित



आरोप है कि कुछ दबंगों ने जूझकी मार्ग से खेतों की ओर जाने वाले इस सार्वजनिक रास्ते पर दोनों ओर सीमेंट के खंभे लगाकर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे आवागमन लगभग ठप हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार यह मार्ग जूझकी मार्ग से होकर सीधे डोंगरा क्षेत्र तक जाता है और खेती-किसानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। करीब 500 मीटर की दूरी में रास्ते को इस कदर संकरा कर दिया गया है कि अब पैदल निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। किसान न तो घास लेने जा पा रहे हैं और न ही कृषि उपकरण, जिससे रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो रहा है, खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।