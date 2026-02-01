12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना में ट्रक ने बाइक को कुचला, सास-बहू और नातिन की मौत; NH-44 जाम

MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Himanshu Singh

Feb 12, 2026

morena news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सिविल लाइन थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे-44 की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सीएसपी, शहर व सिविल लाइन थाने के टी आई सहित आसपास के थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुल सका।

जानकारी के अनुसार, ट्रक क्रमांक RJ11 GD 3487 धौलपुर की ओर से मुरैना आ रहा था। मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 06 जेड वी 4955 से रामबरन जाटव, पत्नी रामरती, बहू पूनम और नातिन काव्या के साथ हिंगौना गांव से मुरैना की तरफ निकले थे। सभी जौरा रिश्तेदारी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गुरुवार की शाम करीब 4.45 बजे अंबाह बाइपास के पास नेशनल हाईवे पर चालक ने ट्रक क्रमांक आर जे 11 जी डी 3487 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा रामवरन गंभीर रूप से घायल हो गया।

चूंकि हिंगौना गांव नजदीक है, इसलिए सूचना मिलते ही गांव से भी परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और जाम लगा दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर बड़ी मशक्कत के बाद सवा छह बजे जाम खुल सका। उसके बाद यातायात को सामान्य होने में करीब एक घंटा और लगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में ट्रक ने बाइक को कुचला, सास-बहू और नातिन की मौत; NH-44 जाम

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में बस्ती के बीच लगे कचरे के ढेर, दुर्गंध व गंदगी से परेशान रहवासी

मुरैना

बुक हो चुका स्लॉट किया होल्ड, 16 दिन बाद किया जिला पंजीयक कार्यालय रेफर

मुरैना

शादी के अगले दिन प्रेमी के साथ भाग गई बहू, ससुर ने खा लिया जहर

Morena News
मुरैना

सुबह 5 बजे रिटायर्ड फौजी ने खटखटाया कारोबारी का दरवाजा, खुलते ही दागी गोली

murena
मुरैना

जमीनी विवाद में रिटायर्ड फौजी ने सीमेंट कारोबारी को मारी गोली

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.