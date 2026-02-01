मुरैना में ट्रक ने बाइक को कुचला, सास-बहू और नातिन की मौत; NH-44 जाम

जानकारी के अनुसार, ट्रक क्रमांक RJ11 GD 3487 धौलपुर की ओर से मुरैना आ रहा था। मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 06 जेड वी 4955 से रामबरन जाटव, पत्नी रामरती, बहू पूनम और नातिन काव्या के साथ हिंगौना गांव से मुरैना की तरफ निकले थे। सभी जौरा रिश्तेदारी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गुरुवार की शाम करीब 4.45 बजे अंबाह बाइपास के पास नेशनल हाईवे पर चालक ने ट्रक क्रमांक आर जे 11 जी डी 3487 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा रामवरन गंभीर रूप से घायल हो गया।