बुक हो चुका स्लॉट किया होल्ड, 16 दिन बाद किया जिला पंजीयक कार्यालय रेफर



जमीन के खरीददार शैलेंद्र गोयल ने उप पंजीयक रामेश्वर राठौड़ पर दो लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए जिला पंजीयक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री रिश्वत नहीं देने के कारण रोक दी गई है। 4 फरवरी 2026 को जब जिला पंजीयक डॉक्टर दिनेश गौतम निरीक्षण करने के लिए उप पंजीयक कार्यालय सबलगढ़ भी गए। उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शिकायत यह है कि ग्राम पासौन खुर्द में एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर शैलेंद्र गोयल ने उप पंजीयक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने 0.032हेक्टेयर भूमि जिसका खसरा नंबर 251/2 है कि सुदामा खटीक नाम के व्यक्ति से खरीदी थी जिसका 16 जनवरी को स्लॉट बुक हो गया जो स्टाम्प ड्यूटी जमा हो गई गवाहों के हस्ताक्षर हो गए, केवल रजिस्ट्री के दस्तावेज मिलना रह गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उप पंजीयक ने 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए निरीक्षण का हवाला देकर बुक हो चुके स्लॉट को होल्ड पर कर दिया और कारण बताया कि इसका अभी हमें जमीन का मौका निरीक्षण करना है इसके आसपास वाली जमीन की होने वाली रजिस्ट्रीयों का मूल्यांकन करना है उसके बाद रजिस्ट्री की जाएगी। लगातार 15 दिन तक शैलेेन््रद से डिमांड की गई, वह इनकार करता रहा और 16 दिन बीतने के बाद बुक किए हुए स्लॉट को को जिला पंजीयक कार्यालय में रेफर कर दिया है।