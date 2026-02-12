12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

बुक हो चुका स्लॉट किया होल्ड, 16 दिन बाद किया जिला पंजीयक कार्यालय रेफर

मुरैना. उप पंजीयन कार्यालय सबलगढ़ में उप पंजीयक द्वारा एक जमीन मालिक को परेशान करने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत है कि उनकी मांग पूरी नहीं की तो जमीन को स्लॉट बुक करने के बाद कार्यवाही पेडिंग कर दी और 16 दिन बाद जमीन का पंजीयन न करते हुए मामले को जिला पंजीयक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Feb 12, 2026

मुरैना. उप पंजीयन कार्यालय सबलगढ़ में उप पंजीयक द्वारा एक जमीन मालिक को परेशान करने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत है कि उनकी मांग पूरी नहीं की तो जमीन को स्लॉट बुक करने के बाद कार्यवाही पेडिंग कर दी और 16 दिन बाद जमीन का पंजीयन न करते हुए मामले को जिला पंजीयक को रेफर कर दिया।


जमीन के खरीददार शैलेंद्र गोयल ने उप पंजीयक रामेश्वर राठौड़ पर दो लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए जिला पंजीयक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि उसकी जमीन की रजिस्ट्री रिश्वत नहीं देने के कारण रोक दी गई है। 4 फरवरी 2026 को जब जिला पंजीयक डॉक्टर दिनेश गौतम निरीक्षण करने के लिए उप पंजीयक कार्यालय सबलगढ़ भी गए। उनके द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शिकायत यह है कि ग्राम पासौन खुर्द में एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर शैलेंद्र गोयल ने उप पंजीयक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने 0.032हेक्टेयर भूमि जिसका खसरा नंबर 251/2 है कि सुदामा खटीक नाम के व्यक्ति से खरीदी थी जिसका 16 जनवरी को स्लॉट बुक हो गया जो स्टाम्प ड्यूटी जमा हो गई गवाहों के हस्ताक्षर हो गए, केवल रजिस्ट्री के दस्तावेज मिलना रह गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उप पंजीयक ने 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए निरीक्षण का हवाला देकर बुक हो चुके स्लॉट को होल्ड पर कर दिया और कारण बताया कि इसका अभी हमें जमीन का मौका निरीक्षण करना है इसके आसपास वाली जमीन की होने वाली रजिस्ट्रीयों का मूल्यांकन करना है उसके बाद रजिस्ट्री की जाएगी। लगातार 15 दिन तक शैलेेन््रद से डिमांड की गई, वह इनकार करता रहा और 16 दिन बीतने के बाद बुक किए हुए स्लॉट को को जिला पंजीयक कार्यालय में रेफर कर दिया है।

उप पंजीयक के खिलाफ विजयपुर में हो चुकी है एफआईआर

सब रजिस्टार रामेश्वर राठौड़ पर जब वह विजयपुर में उप पंजीयक के पद पर पदस्थ थे तब गंभीर आरोपो में उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने उप पंजीय सहित तीन अन्य लोगों के बीएनएस की धारा 318 ( 2), 318 (3), 318 (4),319(2 ),एवं 61 के तहत अपराध दर्ज है। वहीं क्षेत्रीय विधायक सरला रावत ने भी उप पंजीयक रामेश्वर राठौड़ की कार्यप्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने भी इनको सबलगढ़ से हटाकर कहीं अन्य पदस्थ करने की मांग की जिस पर इनका ट्रांसफर हुआ था लेकिन बाद में पुन: सबलगढ़ में ही वापस आ गए।

स्टॉट बुक होने के बाद हमने मौका मुआयना किया तो जिस जमीन की रजिस्ट्री करानी थी, वह कृषि योग्य भूमि बताई गई जबकि उस जमीन पर दुकान बनी हैं, इस लिहाज से आठ लाख स्टांप की ड्यूटी चोरी की गई है, इसलिए हमने मामले को जिला पंजीयक कार्यालय रेफर कर दिया है।

रामेश्वर राठौड़, उप पंजीयक, सबलगढ़

उप पंजीयक ने शैलेन्द्र गोयल की जमीन की रजिस्ट्री का मामला भेजा है। उसमें स्टांप ड्यूटी कम लगाई गई है, मामले की जांच कर रहे हैं। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

दिनेश गौतम, जिला पंजीयक, मुरैना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बुक हो चुका स्लॉट किया होल्ड, 16 दिन बाद किया जिला पंजीयक कार्यालय रेफर

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के अगले दिन प्रेमी के साथ भाग गई बहू, मारे शर्म के ससुर ने खा लिया जहर

Morena News
मुरैना

सुबह 5 बजे रिटायर्ड फौजी ने खटखटाया कारोबारी का दरवाजा, खुलते ही दागी गोली

murena
मुरैना

जमीनी विवाद में रिटायर्ड फौजी ने सीमेंट कारोबारी को मारी गोली

मुरैना

दूल्हे के भाई का 4 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश

मुरैना

बोर्ड परीक्षा: पहले दिन दो फर्जी परीक्षार्थी, पांच नकलची पकड़े

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.