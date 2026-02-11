बोर्ड परीक्षा: पहले दिन दो फर्जी परीक्षार्थी, पांच नकलची पकड़े

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश के बाद भी अव्यवस्थाएं हावी रहीं। शहर के परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षार्थियों को जमीन पर बैठना पड़ा जबकि निर्देश ये थे कि टेबिल कुर्सी की व्यवस्था की जाए, इसके लिए बोर्ड से पर्याप्त फंड भी आता है, उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकीं, इसके चलते पालकों में आक्रोश है। हायरसेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के 69 परीक्षा केन्द्रों पर पहले दिन अंग्रेजी विषय में दर्ज 22844 में से 22178 परीक्षार्थी उपस्थित हुए जबकि 666 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शहर के शासकीय नवीन हाईस्कूल क्रमांक एक नेहरू पार्क के पीछ शिक्षा नगर परीक्षा केन्द्र का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें परीक्षार्थी जमीन में टाटपट्टी पर बैठकर परीक्षा देते दिखाई दे रहे हैं। जबकि पूर्व कलेक्टर ने परीक्षा संबंधी बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि परीक्षार्थियों को जमीन पर न बैठाया जाए। परीक्षाओं की व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त बजट शासन से आता है, उसके बाद भी छात्र- छात्राओं को जमीन पर बैठना पड़ा। ये तो शहर का परीक्षा केन्द्र हैं, तब व्यवस्थाएं नहीं हो सकी तो ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की क्या उम्मीद करें कि व्यवस्थाएं दुरस्त होंगी।