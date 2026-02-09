9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

Breaking: MP के मुरैना में बड़ा हादसा, मंदिर की छत गिरने से तीन बच्चियों की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में मंदिर की छत गिरने से तीन बच्चियों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Himanshu Singh

Feb 09, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ी घटना सामने आई है। जहां अहरौली गांव में माता मंदिर की छत गिरने से तीन बच्चियों की मौत हो गई है। हादसा सोमवार की दोपहर का बताया जा रहा है।

दरअसल, गांव के रहने सतीश अपनी पत्नी के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। प्रसाद देने के लिए उन्होंने बच्चियों को मंदिर के अंदर बुलाया। इसी दौरान छत की पटिया गिर गई और नीचे मौजूद बच्चियां मलबे में दब गईं।

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू कार्य शुरु कर दिया है। मलबा हटाकर शवों को बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंच गई है। वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है….

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 06:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / Breaking: MP के मुरैना में बड़ा हादसा, मंदिर की छत गिरने से तीन बच्चियों की मौत

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर विवाद,  दो गुट भिड़े, होराबरहा घाट पर फायरिंग

क्राइम

एमपी में भाजपा नेता व पूर्व विधायक सड़क हादसे में घायल, उछलकर खेत में गिरी स्कॉर्पियो

MORENA
मुरैना

एमपी में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने युवक से कराया अश्लील काम, मुर्गा बनाकर पीटा

morena
मुरैना

MP की ‘सबसे स्वच्छ नदी’ को छलनी कर रहे जेसीबी, वन विभाग बोला- नहीं मिले माफिया

sand mafia illegal mining in chambal river effecting gharial sanctuary morena mp news
मुरैना

UGC Rules: सवर्णों ने PM Modi को लेकर लगाए आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने खून से लिखा पत्र

UGC Rules Upper Caste protest murdabad slogans against PM Modi morena mp news
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.