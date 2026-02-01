एमपी में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने युवक से कराया अश्लील काम, मुर्गा बनाकर पीटा

बताया गया है कि पीड़ित युवक इस घटना के बाद अपने परिवार सहित मकान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चला गया है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर धर्मेन्द्र तोमर उर्फ पुई पर अंबाह थाना सहित कई अन्य थानों में हत्या के प्रयास, फायरिंग, मारपीट करने, रंगदारी वसूलने सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। रजिस्टर्ड गुंडा की सूची में भी इसका नाम है। एसडीओपी रविप्रताप भदौरिया ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर धर्मेन्द्र तोमर उर्फ पुई का अजा वर्ग के युवक को टॉर्चर करने का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने खुद फरियादी बनकर आरोपी के विरुद्ध अजा की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।