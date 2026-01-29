29 जनवरी 2026,

मुरैना

गाड़ी की तोडफ़ोड़ व मारपीट के मामले में आठ पर मामला दर्ज, चार गिरफ्तार

मुरैना. शहर की एम एस रोड पर एसपी बंगले के सामने दो गुटों के बीच हुई मारपीट व कार के तोडफ़ोड़ करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आठ लोगों को नामजद किया है। दोनों तरफ से चार-चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। [&hellip;]

मुरैना

image

Ashok Sharma

Jan 29, 2026

मुरैना. शहर की एम एस रोड पर एसपी बंगले के सामने दो गुटों के बीच हुई मारपीट व कार के तोडफ़ोड़ करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आठ लोगों को नामजद किया है। दोनों तरफ से चार-चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।


कोतवाल पुलिस ने फरियादी लवकुश पुत्र निरपाल सिकरवार निवासी ग्राम खांड़ोली मुरैना की रिपोर्ट पर आरोपी कृष्णा पुत्र राजवीर सिह सिकरवार निवासी भैंसरोली हाल होमगार्ड कार्यालय, के सामने जौरी रोड मुरैना, भानू पुत्र सुरेश परमार सिद्धनगर मुरैना, रोहित पुत्र भूरे सिकरवार निवासी खांडोली हाल सिद्धनगर, मुरैना, गूंगा सिकरवार निवासी खांडोली हाल सिद्धनगर मुरैना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी अपने दोस्त अभिषेक उर्फ ए के सिकरवार, आकाश उर्फ डोन सिकरवार, नंदू उर्फ जयप्रताप सिकरवार के साथ अपनी टाटा पंच कार क्रमांक एमपी 07 जेपी 2720 से बैरियल मुरैना से रेलवे स्टेशन मुरैना की तरफ जा रहा था जैसे ही एसपी बंगला के सामने एमएस रोड पर पहुंचे तभी वहां पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते गालियां दी, मना करने पर फरियादी की लात घूंसो से मारपीट की और अन्य आरोपी आए तो फरियादी गाड़ी छोडकऱ भाग गया। आरोपियों ने गाड़ी में पत्थर से तोडफ़ोड़ कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दूसरे पक्ष के फरियादी कृष्णा पुत्र राजवीर सिह सिकरवार निवासी भैंसरोली हाल होमगार्ड कार्यालय के सामने जौरी रोड मुरैना की रिपोर्ट पर आरोपी लवकुश सिकरवार, अभिषेक सिकरवार उर्फ ए के, आकाश सिकरवार उर्फ डोन एवं नन्दू सिकरवार के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर चोट पहुंचाई।

इनको किया गिरफ्तार

सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी पुलिस कृष्णा पुत्र राजवीर सिकरवार निवासी भैंसरोली हाल होमगार्ड ऑफिस के सामने जौरी रोड मुरैना, भानू पुत्र सुरेश परमार निवासी सिद्ध नगर मुरैना, लवकुश पुत्र निरपाल सिकरवार निवासी खांडौली, जयप्रताप उर्फ नंदू पुत्र उदय सिंह सिकरवार निवासी खांडौली हाल सिद्ध नगर मुरैना को गिरफ्तार किया है।

