Morena News: सिर्फ पानी के सहारे अनशन का 5वां दिन, कांग्रेस विधायक की तबीयत बिगड़ी, शुगर 80 से नीचे और BP 150/90

15 अगस्त से अनशन पर बैठे विधायक पंकज उपाध्याय की तबीयत बिगड़ने पर बीते रोज जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर लोकेश जांगिड़ से मुलाकात की थी। इसके बाद बुधवार को कलेक्टर के निर्देश पर डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर विधायक का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने बुधवार को ब्लड सैंपल लेने के साथ नियमित जांच की सलाह दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार शुगर कम और ब्लड प्रेशर अधिक आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए इसकी निंदा की है।