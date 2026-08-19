Chhatarpur News: सरकारी नौकरी लगी तो बदला पत्नी का व्यवहार? पति ने मारपीट कर घर से निकालने का लगाया आरोप

पंकज ने बताया कि बुधवार को पत्नी आरती व उसके भाई वरदान अहिरवार ने उसके साथ विवाद किया और डंडे से मारपीट की। मारपीट के दौरान उसके सिर में डंडा लगने से चोट आई है। फिलहाल पंकज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंकज का दावा है कि पत्नी और साले ने उनका मोबाइल तोड़ दिया है और घर से निकाल दिया है। हालांकि मामले में पत्नी आरती व उसके भाई का पक्ष अभी सामने नहीं आया है जिसके कारण पंकज के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस में शिकायत और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद पूरे मामले की सही स्थिति का पता चल पाएगा।