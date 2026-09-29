‘मेरा एनकाउंटर करना चाहती है छतरपुर पुलिस, वीडियो मोबाइल में है…’ IG से मिलने आए दंपति के साथ कार में बंद कर मारपीट का आरोप

प्रमोद ने बताया कि सोमवार को उन्हें जानकारी मिली कि पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली छतरपुर आए हैं। आईजी से अपनी शिकायत रखने के लिए वे पुलिस कंट्रोल रूम गए जहां से उन्हें सिविल लाइन थाना पहुंचे जहां आईजी के मौजूद होने की जानकारी उन्हें मिली थी। प्रमोद का आरोप है कि वहां मौजूद सीएसपी अरुण कुमार सोनी और टीआई सतीश सिंह से आईजी से मिलने को लेकर उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार में बैठाया और अंदर ले जाकर मारपीट की। इस दौरान रुपेश शर्मा और पुलिस चालक सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। मारपीट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रमोद ने आरोप लगाया कि 'छतरपुर पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ हुई है। मेरे मोबाइल में वीडियो जो अब पुलिस के पास है। पुलिस मेरी आवाज दबाना चाहती है।'