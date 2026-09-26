बारिश की कारण स्कूलों की छुट्टी, दो दिन रहेंगे बंद, छतरपुर शिक्षा अधिकारी ने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं। विशेषकर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के निवासियों को सावधान रहना होगा। यहां के जबलपुर और रीवा संभागों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सागर और शहडोल संभागों के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। छतरपुर जिला सागर संभाग में ही आता है जिसके कारण स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। शनिवार को प्रदेश के कुल 18 जिलों में अति भारी बारिश या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।