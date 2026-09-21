पन्ना से टीकमगढ़ तक होगी धार्मिक यात्रा, धीरेंद्र शास्त्री निकालेंगे 500 किमी लंबा रथ

Chhatarpur News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिल में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नवरात्रि के अवसर पर रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2026 तक यानी 9 दिन चलेगी। यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम की आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम जारी कर दिया है। यात्रा के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ श्रद्धालुओं से जुड़ने की भी तैयारी की गई है।