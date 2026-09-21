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पन्ना से टीकमगढ़ तक होगी धार्मिक यात्रा, धीरेंद्र शास्त्री निकालेंगे 500 किमी लंबा रथ

Dhirendra Krishna Shastri Rath Yatra : पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में आयोजित ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन कार्यक्रम के दौरान रथ यात्रा की जानकारी दी।
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छतरपुर

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 21, 2026

Dhirendra Krishna Shastri Rath Yatra

कथा करते पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (फोटो सोर्स: Patrika)

Chhatarpur News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिल में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नवरात्रि के अवसर पर रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये यात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2026 तक यानी 9 दिन चलेगी। यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम की आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम जारी कर दिया है। यात्रा के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ श्रद्धालुओं से जुड़ने की भी तैयारी की गई है।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में आयोजित ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन कार्यक्रम के दौरान रथ यात्रा के संबंध में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि, ये यात्रा करीब 500 किलोमीटर लंबी होगी, जो एमपी के पांच जिलों को कवर करेगी। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक जागरूकता और हिंदू राष्ट्र के संकल्प से जुड़ा बताया जा रहा है।

5 जिलों से गुजरेगी यात्रा

धीरेंद्र शास्त्री की प्रस्तावित रथ यात्रा सूबे के पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह और टीकमगढ़ जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के मार्ग में अजयगढ़, पन्ना, अमानगंज, पवई, सागर, दमोह, हटा और टीकमगढ़ जैसे प्रमुख स्थान शामिल बताए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों से गुजरने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यात्रा से जुड़ने की संभावना है।

रात्रि पड़ाव पर होंगे धार्मिक आयोजन

रथ यात्रा के दौरान जिन स्थानों पर रात्रि पड़ाव किए जाएंगे, वहां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन आयोजनों में स्थानीय श्रद्धालुओं की भागीदारी भी रहेगी। यात्रा के जरिए धार्मिक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की योजना बताई गई है।

ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन में जुड़े श्रद्धालु

रविवार रात बागेश्वर धाम में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन और पितृ शांति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश-विदेश के श्रद्धालु सोशल मीडिया के जरिए जुड़े। धाम परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ यज्ञ में आहुतियां दीं गईं। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि, यात्रा के विस्तृत मार्ग, समय और सभी पड़ावों की आधिकारिक जानकारी कार्यक्रम के अनुसार सामने आएगी।

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Updated on:

21 Sept 2026 01:38 pm

Published on:

21 Sept 2026 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / पन्ना से टीकमगढ़ तक होगी धार्मिक यात्रा, धीरेंद्र शास्त्री निकालेंगे 500 किमी लंबा रथ

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