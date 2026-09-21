पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में कराया बड़ा यज्ञ, 84 हजार परिवारों ने डाली आहूति

पंडित धीरेंद्र शास्त्री और बालाजी का आशीर्वाद लेने यहां रोज हजारों लोग आते हैं और विशेष अवसरों पर भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इनकी मन की मुराद पूरी करने के लिए यज्ञ, हवन कराए जाते हैं। बागेश्वर धाम प्रबंधकों के अनुसार इसी सिलसिले में विशेष उपासना की ऑनलाइन पूजा की सीरीज चलाई जा रही है। तीन हिस्सों वाली इस सीरीज़ का दूसरा अनुष्ठान 20 सितंबर को किया गया। बागेश्वर धाम में अगला हवन 21 अक्टूबर को होगा।