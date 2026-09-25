छतरपुर में राजकल्पना और सफर ट्रैवल्स की बसें जब्त, 29 बसों की जांच में 56 हजार के चालान

सरकारी मानकों के अनुसार लंबी दूरी और स्लीपर बसों में बीच की गैलरी की चौड़ाई 12 से 14 इंच (300 से 350 मिलीमीटर) तय की गई है। लेकिन धरातल पर यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहद नाकाफी साबित हो रहा है। यात्रियों व विशेषज्ञों का कहना है कि 12 से 14 इंच का रास्ता इतना संकरा होता है कि सामान्य शारीरिक बनावट वाला एक वयस्क व्यक्ति भी इससे बड़ी मुश्किल से गुजर पाता है। ऐसे में अगर सामने से कोई दूसरा यात्री या बस स्टाफ आ जाए, तो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। स्लीपर बसों में तो ऊपर और नीचे की सीटों (बर्थ) के बीच जगह पहले से ही सीमित होती है। संकरी गैलरी के कारण ऊपर या नीचे की बर्थ से उतरकर यात्रियों को बाहर निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं आपात स्थिति में संकरी गैलरी में किसी यात्री के फंसने या गिरने से पूरा रास्ता बंद हो सकता है, इसलिए गैलरी की चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए।