मंडला में नगर पालिका सीएमओ को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा

मंडला नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े के खिलाफ जबलपुर के ठेकेदार ज्ञानचंद बेन ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में ठेकेदार ने बताया कि उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का करीब 40 लाख रुपये का भुगतान पूर्व में नगर पालिका मंडला की ओर से किया जा चुका है। एक करीब 15 लाख रुपये के बिल का भुगतान होना लंबे समय से बाकी है। जब वो इस संबंध में सीएमओ गजानन नाफड़े से मिला तो सीएमओ ने उससे बिल भुगतान के एवज में 4 लाख रुपये रिश्वत की मांग की।