Mandla News: क्लर्क के घर EOW की रेड, अब तक 2.48 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा

Mandla EOW Raid: मध्यप्रदेश के मंडला में वन विभाग में पदस्थ क्लर्क श्वेतांक चौरसिया के पास अब तक 2.48 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। श्वेतांक चौरसिया के मंडला स्थित मकान पर बुधवार सुबह छापा मारा। जबलपुर EOW की 14 सदस्यीय टीम ने छापा मारते हुए जांच शुरु की तो एक-एक कर क्लर्क श्वेतांक चौरसिया की काली कमाई उजागर होने लगी। अभी तक हुई कार्रवाई में कुल मिलाकर 2.48 करोड़ रुपये की संपत्ति श्वेतांक चौरसिया के पास होना पाया गया है जो कि श्वेतांक चौरसिया की व्यय ज्ञात आय से करीब 290% अधिक है।