‘गोद में तड़पता रहा बेटा…’ 108 एंबुलेंस में खत्म हुई ऑक्सीजन ने छीनी ज़िंदगी, मंडला कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

बता दें कि, मंडला ज़िले में एक पिता बेबस होकर देखते रहे कि, कैसे उसका 21 साल का बेटा अस्पताल ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उसकी गोद में ही दम तोड़ गया। इस मौत के बाद घोर लापरवाही के आरोप लगे हैं और ज़िला प्रशासन ने चार सदस्यों वाली जांच के आदेश दिए हैं। मृतक अजीत बरैया, जो बमनी पुलिस स्टेशन इलाके के सुनेहरा माल गांव का रहने वाला था, उसे किडनी की पुरानी बीमारी थी और मंडला ज़िला अस्पताल में उसका नियमित डायलिसिस हो रहा था। परिवार के अनुसार, 27 जुलाई को अजीत की हालत बिगड़ गई, जिसके चलते परिवार ने उसे बमहनी हेल्थ सेंटर में रखा था, जहां डॉक्टरों ने कथित तौर पर उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा

और फिर बेहतर इलाज के लिए मंडला ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया।