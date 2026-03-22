अभी-अभी: MP के एक और जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बॉम्ब स्क्वाड

गौरतलब है कि मंडला कोर्ट को उड़ाने की धमकी अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। राज्य भर के विभिन्न शहरों में स्थित कॉलेजों अस्पतालों और सरकारी विभागों को भी पिछले 40 दिनों के भीतर इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। ऐसा पहला मामला 9 फरवरी को हुआ था, जब एम्स भोपाल को उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला था। इसके बाद, भोपाल में मौजूद पीपुल्स यूनिवर्सिटी को दो बार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक बार और भोपाल में ही मौजूद जेके हॉस्पिटल को दो बार इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए। इसी तरह, नाप-तौल डिपार्टमेंट को भी दो अलग-अलग मौकों पर धमकी भरे ईमेल मिले। कुल मिलाकर, 9 फरवरी से 22 मार्च के बीच अलग-अलग जगहों पर कुल नौ बार ऐसी धमकियां मिली हैं। इससे पहले, सतना और मैहर की कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। (MP News)