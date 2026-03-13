मां ने हाथों से समेटे बच्ची के टुकड़े, परिवार ने सड़क से धोया खून

mp news: मध्यप्रदेश के मंडला जिले में शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना हुई। यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने एक ढाई साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि मासूम बच्ची की डेडबॉडी सड़क पर चिपक गई। बच्ची के खून के छींटे सड़क किनारे बने स्कूल की दीवार पर पड़े हैं। मां व परिजन ने बच्ची के सड़क पर चिपके शव के टुकड़ों को हाथों से समेटकर पॉलीथिन में डाला। मासूम को कुचलने के बाद डंपर चालक डंपर लेकर मौके से भाग गया था जिसे पीछा कर करीब 7 किमी दूरी पर लोगों ने पकड़ा।