एमपी में यहां पुलिस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज

जांच में सामने आया कि 2025 की भर्ती प्रक्रिया में तीन अभ्यर्थियों ने इसी स्कूल से जाली मार्कशीट बनवाकर आवेदन किया था। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मवई थाने में स्कूल संचालक और तीनों अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान मिल्कियत दास पड़वार 52 वर्ष, अभिषेक पड़वार 25 वर्ष, जागेश्वर धुर्वे 26 वर्ष और प्रदीप धुर्वे 21 वर्ष के रूप में हुई है। मामले की जांच जारी है। बताया जाता है कि वर्ष 2023 की भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ अभ्यर्थियों ने इसी स्कूल की अंकसूची लगाई थी। (MP News)