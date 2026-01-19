19 जनवरी 2026,

सोमवार

भिंड

MP में BPL कार्ड होंगे बंद, 3 लाख 70 हजार परिवारों पर गिरेगी गाज!

MP News: केंद्र सरकार की सख्ती ने भिंड जिले के लाखों परिवारों की थाली पर संकट खड़ा कर दिया है। जमीन, पीएम किसान और आय के नए फिल्टर में फंसकर हजारों बीपीएल कार्ड कटने की तैयारी है।

भिंड

image

Akash Dewani

Jan 19, 2026

Ration Card Cancellation BPL cards PM Kisan Samman Nidhi scheme Eligibility bhind MP News

Ration Card Cancellation (फोटो- Patrika.com)

Ration Card Cancellation: केंद्र सरकार के सख्त रवैया के चलते भिंड जिले में 3 लाख 69 हजार परिवारों का राशन बंद हो सकता है। यह वे परिवार है, जिनके नाम एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, और अधिकांश लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे है। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर कुल 9 लाख 22 हजार 821 परिवारों में से 40 प्रतिशत परिवार अपात्र होने की स्थिति में हैं। विभाग द्वारा फरवरी तक इनकी सूची तैयार कर नोटिस जारी किए जाएंगे। (MP News)

नए फिल्टर से बाहर होंगे लाभार्थी!

बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi scheme) में परिवार और सदस्य आईडी दर्ज है। इधर राशन पर्ची में भी परिवार आईडी दर्ज है। एनआईसी द्वारा जब इन्हें फिल्टर किया गया तो सामने आया है कि इन हितग्राहियों पर एक एकड़ से अधिक भूमि है। यह स्थिति इसलिए बनी है, क्योंकि किसानों ने परिवार अलग करके समग्र आईडी तो प्रथक कर ली है, लेकिन जमीन का बटवारा करवाकर अलग-अलग नामांतरण नहीं करवाया है।

खाते में कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी समग्र आईडी अलग है और वे रवे सरकारी राशन का लाभ ले रहे है, लेकिन परिवार के मुखिया के नाम से दर्ज जमीन में उनका नाम शामिल है। उदाहरण के तौर पर यदि तीन भाइयों के पिता के नाम 9 बीघा जमीन है और उनके परिवार अलग रह रहे हैं, उनके हिस्से में तीन-तीन बीघा जमीन है, मगर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन शामिल है, तब ऐसी स्थिति में पोर्टल पर उन्हें गरीबी रेखा की श्रेणी से वंचित करते हुए बीपीएल कार्ड सरकारी राशन से वंचित किया जाएगा।

बीपीएल व नए आवेदन रिजेक्ट

शासन के आदेश से गरीबी रेखा में शामिल होकर सरकारी राशन का लाभले रहे हितग्राहियों में खलबली मच गई है। जिले में साढे 8 हजार बीपीएल कार्ड हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत कार्ड बंद हो सकते हैं। यही स्थिति राशन पर्चियों की नए आवेदन में भी यदि किसी की है। वार्षिक आय छह लाख रुपए, घर पर कार, पीएम किसान सम्मान निधि और एक स्टार कियाका जमीन जिल हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो में कुल 3 लाख 69 हजार 128 परिवार राशन की पात्रता से बाहर हो सकते हैं। हालांकि खाद्य आपूर्ति द्वारा इन्हें सुना जाएगा, लेकिन सरकार के इन नियमों में नहीं हुआ वितरित होने वाली 15 मीट्रिक टन से 6 मीट्रिक टन राशन बच सकता है।

ऐसे किए जा रहे अपात्र

रौन जनपद के निवसाई निवासी रमाशंकर सिंह तीन भाई हैं। उनके हिस्से में दो बीघा जमीन पड़ी है। दो अन्य भाइयों पर भी दो-दो बीघा जमीन है। परिवार सभी की आईडी अलग हैं। राशन पर्चियां अलग हैं, लेकिन शामिल खाते में जमीन 6 बीघा दर्ज है। ऐसे में तीनों भाइयों के परिवार खाद्यान्न योजना से अपात्र कर दिए हैं, क्योंकि उनकी जमीन नहीं बटी है और 6 बीघा जमीन के शामिल खाते में उनके नाम हैं। (MP News)

फैक्ट फाइल

  • 2.13 लाख परिवार ले रहे राशन।
  • 3.69 लाख परिवार हो सकते हैं बाहर।
  • 15 मीट्रिक टन हर महीने राशन का वितरण।
  • 01 हेक्टेयर भूमि पर बंद होगा राशन।
  • 06 हजार परिवारों का राशन बंद।
  • 40 प्रतिशत परिवार होंगे वंचित।

बंद किए जाएंगे बीपीएल कार्ड- खाद्य जेएसओ

एक हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले 40 प्रतिशत परिवार राशन की पात्रता से बाहर हो सकते हैं। इनके बीपीएल कार्ड भी बंद किए जाएंगे। शासन के निर्देश पर फरवरी तक सूची तैयार होगी।- सुनील मुदगल, जेसीओ, खाद्य, आपूर्ति विभाग भिण्ड

Published on:

19 Jan 2026 01:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / MP में BPL कार्ड होंगे बंद, 3 लाख 70 हजार परिवारों पर गिरेगी गाज!

