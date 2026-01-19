MP में BPL कार्ड होंगे बंद, 3 लाख 70 हजार परिवारों पर गिरेगी गाज!

शासन के आदेश से गरीबी रेखा में शामिल होकर सरकारी राशन का लाभले रहे हितग्राहियों में खलबली मच गई है। जिले में साढे 8 हजार बीपीएल कार्ड हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत कार्ड बंद हो सकते हैं। यही स्थिति राशन पर्चियों की नए आवेदन में भी यदि किसी की है। वार्षिक आय छह लाख रुपए, घर पर कार, पीएम किसान सम्मान निधि और एक स्टार कियाका जमीन जिल हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो में कुल 3 लाख 69 हजार 128 परिवार राशन की पात्रता से बाहर हो सकते हैं। हालांकि खाद्य आपूर्ति द्वारा इन्हें सुना जाएगा, लेकिन सरकार के इन नियमों में नहीं हुआ वितरित होने वाली 15 मीट्रिक टन से 6 मीट्रिक टन राशन बच सकता है।