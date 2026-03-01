किराया नहीं, भोजन का पैसा भी बंद, छात्रावासों की व्यवस्था चरमराई

जिले में 17 शासकीय जूनियर, सीनियन कन्या छात्रावासों का संचालन किराए पर किया जा रहा है। एक छात्रावास का औसतन किराया 26 हजार से 60 हजार रुपए प्रतिमाह तक है। दो छात्रावासों का भाड़ा औचित्य प्रमाण-पत्र न होने से उनका किराया भुगतान स्वीकृत नहीं हो पाया है। ऐसे मार्च 2023 से मार्च 2026 एवं इससे भी पहले का किराया भुगतान लंबित है। छात्रावास के भवन स्वामियों का 22 से 35 माह तक का यह किराया भुगतान न होने से छात्रावासों के संचालन की व्यावहारिक समस्या आ रही है। इनमें से भिण्ड शहर में ही 11 से अधिक छात्रावासों का संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है। दबाव बढऩे पर पर विभाग ने मई 2025 में इस संबंध में एक पत्र आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, मप्र शासन को लिखा था। इसके तीन दिन पहले कलेक्टर ने भी पत्र लिखा था। उसके बाद अगस्त 2025 में बजट का आवंटन भी शासन से प्राप्त हो गया, लेकिन भुगतान अब तक नहीं हो पाया है।