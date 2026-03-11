मजदूर का सडक़ किनारे मिला शव, हत्या का आरोप, परिजन ने किया चक्काजाम

मृतक के भाई और परिजनों ने आरोप लगाया कि सतीश का शव असवार थाना क्षेत्र के चौरई मोड़ के पास लला ढाबे के सामने सडक़ किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला था, जहां पुष्पेंद्र उसे खाना खिलाने की बात कह कर ले गया था। परिजन ने आरोप लगाया कि सतीश की मौत कोई हादसा नहीं है। परिजन ने आरोप लगाए कि पुष्पेंद्र का भाई भिण्ड में किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी चलाता है, इसलिए पुलिस उनके प्रभाव में काम कर रही है। स्थिति को संभालते हुए एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करेंगे। जिस पर परिजन ने तीन घंटे बाद जाम खोला। जाम के दौरान वाहनों को पुरानी सब्जीमंडी रोड से होकर बीजासेन मंदिर और कुछ भाटन ताल से मंडी होकर निकाला गया।