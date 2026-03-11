फसल पंजीयन में फर्जीवाड़ा, खसरे पर दर्ज मिले दूसरे किसानों के नाम

भिण्ड. रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं-सरसों के उपार्जन के लिए मंगलवार को पंजीयन का पोर्टल बंद कर दिया गया। आखिरी दिन तक कुल 13 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं, सरसों, चना और मसूर के पंजीयन करवाए हैं। पंजीयन के दौरान दबोह क्षेत्र में बड़ी विसंगति सामने आई है। सेवा सहकारी समिति जैतपुरा गुढ़ा द्वारा बरथरा के कई किसानों के दूसरे गांव में पंजीयन कर दिए। किसान जब अपना पंजीयन करवाने पहुंचे तो पोर्टल पर पहले से ही उनके जमीनी खसरा पर दूसरे के पंजीयन दर्ज मिले। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक की गई, जिस पर सोसाइटी ने अपनी कमी छिपाते हुए तुरंत सुधार किया, तब कुछ किसानों का पंजीयन अंतिम दिन किया जा सका। जबकि बरथरा में एक किसान अभी भी पंजीयन से छूट गया है। किसानों की मानें तोइस तरह के कई मामले सामने आ सकते हैं।