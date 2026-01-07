MP के एक और जिले का बदलेगा नाम! भड़का विरोध, मंत्रियों का पुतला फूंका

District Name Change: एक कार्यक्रम के दौरान पीएचई मंत्री संपतिया उइके द्वारा मंडला के लिए कोई दूसरा शब्द का प्रयोग किए जाने पर आदिवासी सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंडला (Mandla) का नाम 'महिष्मति नगरी' (Mahishmati Nagri) बदलने को लेकर भ्रामक चर्चाएं फैलने के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएचई मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद और जिला कलेक्टर का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के समय पुलिस बल और गोंगपा कार्यकर्ताओं गोगपा कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी की स्थिति भी बनी। (MP News)