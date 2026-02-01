16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंडला

प्रेमी ने घायल किया, पत्नी ने काटी गर्दन, पति ने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

mp news: पुजारी से अवैध संबंध में रोड़ा बन रहा था पति, पत्नी-प्रेमी ने मिलकर कर डाली हत्या।

2 min read
Google source verification

मंडला

image

Shailendra Sharma

Feb 16, 2026

mandla

Wife kills husband with help of lover

mp news: मध्यप्रदेश के मंडला में एक बार फिर अवैध संबंधों के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र की है जहां 14 फरवरी को कूड़ामैली के पास मधुवन ढाबा के समीप मिले युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने दो दिन के अंदर सुलझा लिया है। युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी लेकिन पुलिस की तफ्तीश में दोनों के जुर्म का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

ढाबे के पास मिला था शव

14 फरवरी को मधुवन ढाबा के पास एक युवक का शव मिला था। तफ्तीश के दौरान युवक की पहचान जबलपुर के रहने वाले सुमित काछी के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सुमित का कुछ दिनों से पत्नी जमुना उर्फ कविता से विवाद हो रहा था। विवाद की वजह पत्नी कविता के सूर्यकांत नाम के शख्स से अवैध संबंध होना सामने आया। सूर्यकांत कविता के घर के पास ही स्थित मंदिर में पुजारी है और पति सुमित ने ही दोनों की जान-पहचान कराई थी।

सहारा देने के बहाने काटी गर्दन

जांच के दौरान पुलिस को मृतक सुमित की पत्नी पर शक हुआ और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सुमित की हत्या का सच सामने आ गया। पुलिस के अनुसार सुमित की पत्नी जमुना उर्फ कविता का पास के ही मंदिर के पुजारी सूर्यकांत से अवैध संबंध थे। पति सुमित को पत्नी और पुजारी के रिश्ते की भनक लग गई थी इसलिए दोनों ने मिलकर सुमित की हत्या की साजिश रची। 14 फरवरी को पत्नी कविता पति सुमित के साथ बाइक से मंडला की ओर निकली। ढाबे के पास सूर्यकांत पहले से ही मौजूद था। यहां पुजारी सूर्यकांत और सुमित के बीच विवाद हुआ और सूर्यकांत ने सुमित पर हमला कर दिया। घायल सुमित को पत्नी कविता ने सहारा देने का नाटक किया और पीछे से धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। सुमित की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई।

ये भी पढ़ें

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / प्रेमी ने घायल किया, पत्नी ने काटी गर्दन, पति ने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

मंडला

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल-खेल में बच्चे ने जहरीला कर दिया पानी, परिवार पर आई आफत

pesticide
मंडला

एमपी में यहां पुलिस भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज

Police Recruitment Scam mandla fake marksheets submitted fir on candidates MP News
मंडला

MP के एक और जिले का बदलेगा नाम! भड़का विरोध, मंत्रियों का पुतला फूंका

district name change PHE Minister introduced mandla as mahishmati nagri GGP protest MP News
मंडला

एमपी में अस्वीकृत में से 'अ' हटाकर स्वीकृत कर दिया 65 लाख का लोन

mandla
मंडला

एमपी में अफसर को उड़ाते निकल गई तेज रफ्तार कार, मौत का खुला राज

Mystery of the death of Anil Mehra of Mandla Jan Abhiyan Parishad revealed
मंडला
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.