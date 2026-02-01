प्रेमी ने घायल किया, पत्नी ने काटी गर्दन, पति ने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

जांच के दौरान पुलिस को मृतक सुमित की पत्नी पर शक हुआ और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सुमित की हत्या का सच सामने आ गया। पुलिस के अनुसार सुमित की पत्नी जमुना उर्फ कविता का पास के ही मंदिर के पुजारी सूर्यकांत से अवैध संबंध थे। पति सुमित को पत्नी और पुजारी के रिश्ते की भनक लग गई थी इसलिए दोनों ने मिलकर सुमित की हत्या की साजिश रची। 14 फरवरी को पत्नी कविता पति सुमित के साथ बाइक से मंडला की ओर निकली। ढाबे के पास सूर्यकांत पहले से ही मौजूद था। यहां पुजारी सूर्यकांत और सुमित के बीच विवाद हुआ और सूर्यकांत ने सुमित पर हमला कर दिया। घायल सुमित को पत्नी कविता ने सहारा देने का नाटक किया और पीछे से धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। सुमित की हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह करने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई।