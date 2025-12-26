एमपी में अस्वीकृत में से ‘अ’ हटाकर स्वीकृत कर दिया 65 लाख का लोन

विगत 8 नवंबर 2011 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला की ऋण उप समिति की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में अल्प बचत साख सहकारी समिति पर 38 लाख रुपये का पुराना बकाया होने के कारण उसके नए ऋण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए बैठक के दस्तावेजों में कूटरचना की और अस्वीकृत शब्द से 'अ' अक्षर को मिटा दिया, जिससे वह स्वीकृत पढ़ने में आने लगा। इसके साथ ही अंतिम पंक्ति में चालाकी से अतिरिक्त शब्द जोड़कर 65 लाख रुपये की अल्प कृषि ऋण साख सीमा को स्वीकृत दर्शा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन महाप्रबंधक नरेन्द्र कोरी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। बैठक के मात्र तीन दिन बाद ही 12 नवंबर 2011 को कोरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कृषि शाखा मंडला को आदेश जारी कर दिया। आदेश में 65 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत बताते हुए राशि सदस्यों में वितरित करा दी गई।