एमपी में किराना दुकान पर रिश्वत लेते पकड़ाया एसडीएम का स्टेनो, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सीधी जिले की चुरहट तहसील के पड़खुरी गांव में रहने वाले आवेदक गजेन्द्र सिंह पटेल ने 23 दिसंबर को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक ने बताया था कि ग्राम पड़खुरी में मेरी पुस्तैनी भूमि है । मेरे भाई सुरेंद्र कुमार पटेल के स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि को मेरी भाभी ललिता पटेल द्वारा अपने नाम करवा लिया था। पुस्तैनी जमीन होने के कारण मेरे स्वर्गवासी भाई स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल द्वारा हम दो भाई एवं भतीजा विवेक सिंह के नाम वसीयतनामा दे चुके थे। उक्त भूमि का वारिसनामा हेतु अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील चुरहट में की थी। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगत आदेश जारी किया गया था। स्थगन आदेश को अपने पक्ष में करवाने के लिए जब वो कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील चुरहट जिला सीधी में पदस्थ स्टेनो रामहित तिवारी से मिला तो उसने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की ।