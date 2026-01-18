18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

‘किससे कहें दिल की बात…सुनने वाले कोई नहीं’, महिलाओं ने बताया अपना दर्द

MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के महिला बाल विकास विभाग ने बताया कि शासकीय सभी कार्यालयों में महिला उत्पीडन से संबंधित कमेटियां गठित की गई हैं।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Himanshu Singh

Jan 18, 2026

sidhi-news

फोटो सोर्स- एआई

MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में सरकारी और गैर सरकारी कार्यस्थलों पर महिला कर्मिकों का उत्पीड़न रोकने के लिए हर कार्यालय में जरूरी की गई आंतरिक समिति कागजी बनकर रह गई है। बीते साल जिला चिकित्सालय की महिला कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई आरोप लगाए थे, किंतु कार्यालयों में अनिवार्य की गई कमेटी का कोई अता-पता ही नहीं है। कमेटी का मानिटरिंग तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा है।

यहां तक कि वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के लिए बनाए गए कानून क्या है और इसके लिए क्या अर्थदंड है और क्या इसका निवारक तंत्र है, इन सब नियमों और कानूनों को सार्वजनिक करने वाले नियम भी प्रदर्शित नहीं है। अधिकांश जगहों पर आंतरिक समितियों का अता-पता नहीं है।

सब जगह बनी या नहीं, विभाग को भी पता नहीं

इन कमेटियों की नियमित रिपोर्टिंग महिला एवं बाल विकास विभाग को सौपी गई है। विभाग का दावा है कि सूचना उनके पास आती है। हालांकि, सभी जगह से कमेटियां बनी हैं, या नहीं, वहां सूचना चस्पा है या नहीं, इसकी जानकारी विभाग को नहीं होती।

कार्यालयों में समिति की सूचना तक चस्पा नहीं

नियोक्ता को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन मामलों से निपटने के लिए अपनी संस्था या कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति गठित करना चाहिए। समिति की अध्यक्षता संस्था या कंपनी के वरिष्ठ महिला कर्मचारी की ओर से की जानी चाहिए। इस समिति से संबंधित जानकारी कार्यस्थल पर किसी ऐसी जगह चस्पा की जानी चाहिए, जहां कर्मचारी उसे आसानी से देख सकें।

महिला बाल विकास विभाग सीधी के कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने बताया कि शासकीय सभी कार्यालयों में महिला उत्पीडन से संबंधित कमेटियां गठित की गई हैं, कुछ निजी कार्यालयों जहां दस से अधिक कर्मचारी हैं वहां भी कमेटी गठित की गई है, टीएल बैठक में मैं इसकी नियमित समीक्षा करते रहता हूं, फिर से नए सिरे से उसका अवलोकन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / ‘किससे कहें दिल की बात…सुनने वाले कोई नहीं’, महिलाओं ने बताया अपना दर्द

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चौकी प्रभारी पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एसपी तक पहुंची शिकायत

sidhi
सीधी

एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, एडमिट कार्ड में शामिल होगी ये चीज

MP Board Exam 2026 QR Code in MP Board Admit Card
सीधी

एमपी के लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन ने डाल लिया डेरा, स्विमिंग पूल पर शावक कर रहे अठखेलियां

भव्य रिसॉर्ट पर बाघिन का कब्जा
सीधी

CM से मिलने आई बैगा बेटी को पुलिस ने रोका, कैमरे के सामने बयां किया दर्द, देखें वीडियो

baiga girl video viral from CM Mohan Yadav program police stopped sidhi mp news
सीधी

CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP में बनेगा नया एक्सप्रेस-वे, 210 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

CM Mohan Yadav development projects sidhi vindhya expressway construction ADM Court mp news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.