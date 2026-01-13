चौकी प्रभारी पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एसपी तक पहुंची शिकायत

शिकायतकर्ता आशुतोष पटेल निवासी हिनौती, थाना अमिलिया ने बताया कि 11 जनवरी को जेसीबी मशीन ग्राम लिलवार में कृपाशंकर पटेल के खेत से मिट्टी निकाल रहे थे तभी चौकी प्रभारी सिहावल अजीत पाण्डेय अपने दल-बल के साथ आये और मिट्टी खोद रही जेसीबी मशीन के चालक और मालिक आशुतोष पटेल को अभद्र गाली देते कहा कि मुरूम खोद रहे हो। फिर आशुतोष पटेल को चार-पांच हाथ-मुक्के मारे और जेसीबी मशीन अपने साथ पुलिस चौकी ले गए। आरोप है कि जेसीबी के साथ पीड़ित को भी पुलिस चौकी में ले जाकर बैठाया गया, फिर बाद में दलाल के माध्यम से 1 लाख की डिमांड की गई। जिस पर 50 हजार रुपये में निपटारा करने की बात दलाल के द्वारा की गई, दलाल बब्बे पाठक के फोन अकाउंट में पैसे डालने को कहा गया। जब आशुतोष पटेल ने दलाल के अकाउंट में 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए तो जेसीबी और मालिक व ड्राइवर को छोड़ा गया।