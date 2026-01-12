एमपी के लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन ने डाल लिया डेरा, स्विमिंग पूल पर शावक कर रहे अठखेलियां

Sidhi- मध्यप्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता। सीधी में हुई एक घटना ने यह बात फिर साबित की है। यहां एक लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन रह रही है। वह अपने शावकों के साथ कई दिनों से यहां आराम फरमा रही है। बाघिन के कुनबा ने रिसॉर्ट पर मानो कब्जा ही कर लिया है। पूरा परिवार स्विमिंग पूल के आसपास मंडराते रहता है। बाघिन के कारण जहां रिसॉर्ट के कर्मचारी डरे हुए हैं वहीं आसपास के ग्रामीण भी दहशत के साए में जी रहे हैं। खास बात यह है कि बाघिन को यहां से खदेड़ने के लिए वन अधिकारी हर उपाय आजमा चुके हैं पर वह टस से मस नहीं हो रही।