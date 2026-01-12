एमपी के लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन ने डाल लिया डेरा, स्विमिंग पूल पर शावक कर रहे अठखेलियां

सीधी के लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन ने डाल लिया डेरा
Sidhi- मध्यप्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता। सीधी में हुई एक घटना ने यह बात फिर साबित की है। यहां एक लकदक रिसॉर्ट में खतरनाक बाघिन रह रही है। वह अपने शावकों के साथ कई दिनों से यहां आराम फरमा रही है। बाघिन के कुनबा ने रिसॉर्ट पर मानो कब्जा ही कर लिया है। पूरा परिवार स्विमिंग पूल के आसपास मंडराते रहता है। बाघिन के कारण जहां रिसॉर्ट के कर्मचारी डरे हुए हैं वहीं आसपास के ग्रामीण भी दहशत के साए में जी रहे हैं। खास बात यह है कि बाघिन को यहां से खदेड़ने के लिए वन अधिकारी हर उपाय आजमा चुके हैं पर वह टस से मस नहीं हो रही।
मझौली थाना के नेबुहा में भव्य बघेला रिसॉर्ट बना है। यहां जंगल से निकलकर आई बाघिन टी-40 अपने 3 शावकों के साथ आराम से रह रही है। रिसॉर्ट के संचालक संतोष सिंह बताते हैं कि बाघिन अपने शावकों के साथ रिसॉर्ट के पार्किंग क्षेत्र और आसपास के खुले इलाकों में बेखौफ घूमती है। यह परिवार करीब 13 दिनों से यहीं है।
बाघिन और उसके शावकों की मौजूदगी के कारण लोग डर रहे हैं। रिसॉर्ट के संचालक संतोष सिंह ने वन अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम यहां आई और लगातार निगरानी शुरू की। हाथियों की मदद से बाघिन को जंगल की ओर भगाने कोशिश भी की।
बाघिन टी-40 रिसॉर्ट के आसपास पालतू जानवरों का शिकार कर रही है। एक गाय और एक भैंस के अवशेष भी मिले हैं। बाघिन और उसके शावक, बघेला रिसॉर्ट के पार्किंग जोन और स्विमिंग पूल के आसपास मंडराते हैं। रात में भी शावक यहां अठखेलियां करते दिखाई देते हैं।
बताया जा रहा है कि 5 जनवरी की रात 8:30 बजे बाघिन के शावकों को रिसॉर्ट की पार्किंग में देखा गया था। इससे कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए। अब टूरिस्ट भी यहां नहीं आ रहे।
बाघिन के कारण वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। वस्तुआ रेंज के रेंजर कैलास बामनिया बताते हैं कि रिसॉर्ट में टी-40 बाघिन और उसके तीन शावक हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। विशेष टीम और गश्ती दल भी तैनात किया गया है।
