एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए

MP farmers- देशभर की तरह मध्यप्रदेश के किसानों की माली हालत खराब है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है जिसकी तुलना में उपज की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। किसान लगातार घाटे में जा रहे हैं और आर्थिक दुरावस्था का शिकार हो रहे हैं। ऐसी हालत में मध्यप्रदेश के किसानों के लिए धान की फसल राहत बनकर आई है। इस बार प्रदेश में भरपूर पैदावार हुई जिसका असर समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर साफ नजर आ रहा है। पिछली बार की तुलना में प्रदेश में सवा लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। खास बात यह है कि सरकार, किसानों को इसका भुगतान भी करती जा रही है। किसानों के खातों में 6942 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं।