एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

Mandsaur- मध्यप्रदेश शीतलहर की चपेट में है। शनिवार की रात तो बेहद सर्द रही जबकि रविवार को लोगों की आंखें घने कोहरे के आगोश में खुलीं। राजधानी भोपाल में भी कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। बर्फीली सर्द हवा के कारण दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी और कोहरे के कारण रेल व हवाई यातायात पर जबर्दस्त असर पड़ा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर रूट की ट्रेनें घंटों देरी से चल रहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक मौसम यूं ही बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच शीतलहर के कारण प्रदेश के मंदसौर जिले में अवकाश बढ़ा दिया गया है।
मौसम विभाग की फोरकॉस्ट इंचार्ज डॉ. दिव्या सुरेंद्रन का कहना है कि दो- तीन दिन कोहरे की स्थिति रहेगी। इंदौर, भोपाल संभाग में मंगलवार से राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री गिर सकता है।
कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रहीं हैं। इंदौर में शनिवार को सुबह 9.30 बजे के बाद उड़ानें संचालित हुईं। सुबह और रात में आने में 18, जाने में 23 उड़ानों के संचालन में देरी हुई। इंडिगो ने नासिक उड़ान निरस्त कर दी। रविवार को भी कुछ उड़ानों में विलंब हुआ है।
शीत लहर के चलते मंदसौर जिले में अवकाश के दिन बढ़ा दिए गए हैं। जिले में स्कूली बच्चों के लिए 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जिलेभर के नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
एमपी में कोहरे की स्थिति
अति घना कोहरा: ग्वालियर।
घना कोहरा: जबलपुर, इंदौर।
मध्यम कोहरा: भोपाल, नर्मदापुरम।
हल्का कोहरा: रतलाम, उज्जैन, रीवा, सीधी, दतिया, छतरपुर आदि स्थानों पर।
