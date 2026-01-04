एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

Mandsaur- मध्यप्रदेश शीतलहर की चपेट में है। शनिवार की रात तो बेहद सर्द रही जबकि रविवार को लोगों की आंखें घने कोहरे के आगोश में खुलीं। राजधानी भोपाल में भी कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। बर्फीली सर्द हवा के कारण दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी और कोहरे के कारण रेल व हवाई यातायात पर जबर्दस्त असर पड़ा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर रूट की ट्रेनें घंटों देरी से चल रहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक मौसम यूं ही बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच शीतलहर के कारण प्रदेश के मंदसौर जिले में अवकाश बढ़ा दिया गया है।