4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

Holidays- दो दिन का अवकाश घोषित, शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

less than 1 minute read
Google source verification

मंदसौर

image

deepak deewan

Jan 04, 2026

मंदसौर जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश

मंदसौर जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश - फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Mandsaur- मध्यप्रदेश शीतलहर की चपेट में है। शनिवार की रात तो बेहद सर्द रही जबकि रविवार को लोगों की आंखें घने कोहरे के आगोश में खुलीं। राजधानी भोपाल में भी कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हो सके। बर्फीली सर्द हवा के कारण दिन में भी लोग ठिठुर रहे हैं। सर्दी और कोहरे के कारण रेल व हवाई यातायात पर जबर्दस्त असर पड़ा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर रूट की ट्रेनें घंटों देरी से चल रहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक मौसम यूं ही बने रहने का अनुमान जताया है। इस बीच शीतलहर के कारण प्रदेश के मंदसौर जिले में अवकाश बढ़ा दिया गया है।

मौसम विभाग की फोरकॉस्ट इंचार्ज डॉ. दिव्या सुरेंद्रन का कहना है कि दो- तीन दिन कोहरे की स्थिति रहेगी। इंदौर, भोपाल संभाग में मंगलवार से राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री गिर सकता है।

रेल, हवाई यातायात प्रभावित

कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रहीं हैं। इंदौर में शनिवार को सुबह 9.30 बजे के बाद उड़ानें संचालित हुईं। सुबह और रात में आने में 18, जाने में 23 उड़ानों के संचालन में देरी हुई। इंडिगो ने नासिक उड़ान निरस्त कर दी। रविवार को भी कुछ उड़ानों में विलंब हुआ है।

मंदसौर में अवकाश बढ़ाया

शीत लहर के चलते मंदसौर जिले में अवकाश के दिन बढ़ा दिए गए हैं। जिले में स्कूली बच्चों के लिए 5 और 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जिलेभर के नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

एमपी में कोहरे की स्थिति
अति घना कोहरा: ग्वालियर।
घना कोहरा: जबलपुर, इंदौर।
मध्यम कोहरा: भोपाल, नर्मदापुरम।
हल्का कोहरा: रतलाम, उज्जैन, रीवा, सीधी, दतिया, छतरपुर आदि स्थानों पर।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी के इस जिले में 5 और 6 जनवरी का अवकाश, प्रशासन ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभी-अभी एमपी में कारोबारी दंपत्ति की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने खुद को भी मारी गोली

mandsaur
मंदसौर

जिला पंचायत सीईओ ने भेजी पंचायत राज संचालनालय संचालक को रिपोर्ट

mandsaur news
मंदसौर

चंबल पुलिया के डिजाइन में बदलाव, सबमर्सिबल की जगह हाई लेवल बनेगा पुल

chambal river high-level bridge construction budget exceeds mp news
मंदसौर

सरपंची चुनाव में 17 वोट से मिली हार का बदला लेने कर दी हत्या

mandsaur
मंदसौर

रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, छतों और गलियों में लगा रहा दौड़, देखें रेस्क्यू ऑपरेशन

Mandsaur News
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.