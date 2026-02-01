7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

#Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

मंदसौर. पुलिस ने नशे की फैक्ट्री पर प्रहार करते हुए एमडी बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। गरोठ थाना क्षेत्र के गांव सुरजना गांव में शनिवार की देर शाम को पुलिस ने एमडी की फैक्ट्री पकड़ी है। शुरुआती सूचना अनुसार पुलिस ने फैक्ट्री में से करीब 12 किलो एमडी व इसको बनाने का केमिकल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Ashish Pathak

Feb 07, 2026

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)

डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर (Patrika)

मंदसौर. पुलिस ने नशे की फैक्ट्री पर प्रहार करते हुए एमडी बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। गरोठ थाना क्षेत्र के गांव सुरजना गांव में शनिवार की देर शाम को पुलिस ने एमडी की फैक्ट्री पकड़ी है। शुरुआती सूचना अनुसार पुलिस ने फैक्ट्री में से करीब 12 किलो एमडी व इसको बनाने का केमिकल बड़ी मात्रा में जब्त किया है। जब्त एमडी की अंतरर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। फैक्ट्री से पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने सूचना पर पूरे गांव में घेराबंदी करते हुए दबिश दी। आरोपी खेत पर बने कमरे में एमडी बनाने का काम कर रहे थे। मौके से दो आरोपियों को पकडऩे के साथ ही एमडी बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल के साथ ही उपकरण भी बरामद किए है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक थाना का फोर्स गांव में तैनात था। पुलिस की दबिश के बाद मौके पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। फैक्ट्री से पुलिस ने बड़ी मात्रा में एमडी भी बरामद की है। देर रात तक मामले में कार्रवाई जारी रही।

राजस्थान सीमा पर एमडी का फिर पकड़ाया कारखाना

जिले में राजस्थान सीमा से लगते हुए क्षेत्र में फिर से एमडी का कारखाना पकड़ाया है। गरोठ क्षेत्र राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। पूर्व में भी इस क्षेत्र के गांव हिंगोरिया बड़ा के साथ ही बोलिया के समीप गांव में भी एमडी की फैक्ट्री पकड़ाई जा चुकी है। फिर से सुरजना में भी फैक्ट्री को लेकर दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा। शनिवार को दबिश के दौरान 60 से 70 पुलिसकर्मियों ने गांव में पहुंचकर घेराबंदी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद हडक़ंपमच गया। पिछले दिनों रतलाम जिले के चिकलाना में एमडी का कारखाना पकड़ाए जाने के बाद जिले में भी पुलिस कई जगहों पर तलाश कर रही थी।

दो आरोपियों को पकड़ा

एसपी विनोदकुमार मीना ने बताया कि सुरजना गांव में खेत पर बने कमरे में दबिश दी। यहां से दीपक लोहार (32) व सुमित लोहार (19) दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमडी बनाने का केमिकल और उपकरण के साथ एमडी भी बरामद की है। जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 10:40 pm

Published on:

07 Feb 2026 10:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / #Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिनदहाड़े भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, मची सनसनी; बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम

मंदसौर

कब बनेगा एमपी को राजस्थान से जोड़ने वाला ये पुल, बढ़ता जा रहा इंतजार

MANDSAUR
मंदसौर

MP के कई जिलों में गिरे ओले, 16 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि अलर्ट

MP weather
मंदसौर

एमपी में गुजराती भाई बेच रहे थे नकली घी, पुलिस की कार्रवाई में पकड़ाए

mandsaur news
मंदसौर

CM मोहन यादव ने ‘MP के दूसरे मंदिर लोक’ का किया लोकार्पण, 2028 के चुनाव को लेकर कही बड़ी बात

mp news CM Mohan Yadav inaugurates Pashupatinath Lok Bhavantar Scheme
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.