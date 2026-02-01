Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

जिले में राजस्थान सीमा से लगते हुए क्षेत्र में फिर से एमडी का कारखाना पकड़ाया है। गरोठ क्षेत्र राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। पूर्व में भी इस क्षेत्र के गांव हिंगोरिया बड़ा के साथ ही बोलिया के समीप गांव में भी एमडी की फैक्ट्री पकड़ाई जा चुकी है। फिर से सुरजना में भी फैक्ट्री को लेकर दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा। शनिवार को दबिश के दौरान 60 से 70 पुलिसकर्मियों ने गांव में पहुंचकर घेराबंदी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद हडक़ंपमच गया। पिछले दिनों रतलाम जिले के चिकलाना में एमडी का कारखाना पकड़ाए जाने के बाद जिले में भी पुलिस कई जगहों पर तलाश कर रही थी।