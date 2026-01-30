CM मोहन यादव ने ‘MP के दूसरे मंदिर लोक’ का किया लोकार्पण, 2028 के चुनाव को लेकर कही बड़ी बात

उन्होंने कहा कि मंदसौर वाले सौभाग्यशाली हो। देशभर में घूमने पर एक ही जिला, मंदसौर है। यहां भगवान का विशेष आशीर्वाद है। शिवना किनारे पशुपतिनाथ महादेव है। धरती के गर्भ ने इतना दिया कि बंपर उत्पादन हो रहा है। लहसुन की पैदावार हो या औषधी मसाला हो इतनी की देश में पहचान बन रही है। लहसुन की देश में अलग पहचान बनी है। जो फसल लगा रहे हो बंपर हो रही है। हरित क्रांति व श्वेतक्रांति व गीर क्रांति के माध्यम से पहचान बन रही है। मंदसौर का अलग दौर चल रहा है। दूध से लेकर सब्जियों ने पहचान दी है। मेहनतकश लोगों ने मंदसौर को कहा से कहा पहुंचाया है। कोई कमी यहां पर नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता सहित जिले के विधायक व अन्य मौजूद रहे।