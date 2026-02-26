एमपी में ‘सब-इंस्पेक्टर’ ने ली थी 30 हजार की रिश्वत, अब हुई 5 साल की जेल

दरअसल, अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग ने राजस्थान के सुखलाल कुमावत के खिलाफ अफीम का केस बनाया था। जिसमें सुखलाल के द्वारा बताया गया था कि पप्पु पण्डित उर्फ कमलदास बैरागी से मादक पदार्थ लेकर आया है। जिसकी विवेचना नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग ने की थी। उसमें नारकोटिक्स पुलिस आवेदक मुकेश बैरागी निवासी मिडलाखेडा मंदसौर के घर पर आई थी।