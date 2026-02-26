26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में ‘सब-इंस्पेक्टर’ ने ली थी 30 हजार की रिश्वत, अब हुई 5 साल की जेल

MP News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के सब-इंस्पेक्टर ने 30 हजार रूपये की रिश्वत ली थी। जिसमें कोर्ट ने अब 5 साल की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मंदसौर

image

Himanshu Singh

Feb 26, 2026

mandsaur news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के मंदसौर की विशेष न्यायाधीश महोदय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें सेंट्रल ब्युरो नारकोटिक्स ने तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर मधुसुदन पाठक को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया है।

दरअसल, अभियोजन मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 30 जुलाई 2016 को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग ने राजस्थान के सुखलाल कुमावत के खिलाफ अफीम का केस बनाया था। जिसमें सुखलाल के द्वारा बताया गया था कि पप्पु पण्डित उर्फ कमलदास बैरागी से मादक पदार्थ लेकर आया है। जिसकी विवेचना नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर विंग ने की थी। उसमें नारकोटिक्स पुलिस आवेदक मुकेश बैरागी निवासी मिडलाखेडा मंदसौर के घर पर आई थी।

पिता को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश

आरोपी उपनिरीक्षक मधुसूदन पाठक ने आवेदक मुकेश से कहा कि सुखलाल कुमावत वाले केस में तुम्हारे पिताजी कमलदास बैरागी का भी नाम आ रहा है। पिता को बचाने के लिए तुम्हें 5 लाख रूपये देने होंगे। जब मुकेश ने निवेदन किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मुकेश ने निवेदन करके कहा कि 2 लाख 50 हजार रूपये में राजी हो गया था।

पैसे न देकर लोकायुक्त में की शिकायत

फरियादी मुकेश बैरागी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था, वह उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था, इसलिए रिश्वत मांगने पर आवेदक ने 8 जुलाई 2016 को लोकायुक्त उज्जैन में लिखित शिकायत दे दी थी।

लोकायुक्त ने 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था

आवेदक की शिकायत पर लोकायुक्त ने 11 जुलाई 2016 को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा आरोपी मधुसुदन पाठक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में ‘सब-इंस्पेक्टर’ ने ली थी 30 हजार की रिश्वत, अब हुई 5 साल की जेल

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई, 1886 किलो केमिकल मिलने से हड़कंप, आरोपी फरार

MD Drug Factory Busted
मंदसौर

MP में 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

मंदसौर

#Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
मंदसौर

दिनदहाड़े भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, मची सनसनी; बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम

मंदसौर

कब बनेगा एमपी को राजस्थान से जोड़ने वाला ये पुल, बढ़ता जा रहा इंतजार

MANDSAUR
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.