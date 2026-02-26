26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई, 1886 किलो केमिकल मिलने से हड़कंप, आरोपी फरार

MD Drug Factory Busted : पुलिस को सूचना मिली थी कि, मंदसौर कृषि उपज मंडी के सामने एक युवक किराए के मकान में कई ड्रम में भरकर ड्रग्स बनाने का केमिकल स्टोर कर रखा है। छापामारी के बाद पुलिस कार्रवाई में एमडी ड्रग्स के केमिकल की पुष्टि हुई।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 26, 2026

MD Drug Factory Busted

मंदसौर में फिर एमडी ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़ाया (Photo Source- Patrika)

MD Drug Factory Busted :मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की वाय डी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से 1886 किलो ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि, मंदसौर कृषि उपज मंडी के सामने एक युवक किराए के मकान में कई ड्रम में भरकर ड्रग्स बनाने का केमिकल स्टोर कर रखा है। उक्त केमिकल को एमडी ड्रग्स बनाने के इस्तेमाल किया जाता था।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान की तलाशी ली तो कई ड्रम में बदबूदार केमिकल भरा मिला। पुलिस ने उक्त केमिकल का परीक्षण करवाया तो केमिकल एमडी ड्रग्स बनाने के उपयोग में लिए जाए जाना वाला केमिकल ही पाया गया। पुलिस ने अवैध केमिकल को जब्त किया और मकान में किराए से रह रहे आरोपी श्रेयांस के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, फैक्ट्री चलाने वाला नशे का सौदागर पुलिस गिरफ्त से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस अब मामले में अन्य किरायेदारों की हिस्ट्री भी निकाल रही है कि, वो केमिकल को कहा से लाते थे और कहां सप्लाई करता था।

पहले भी पकड़ा चुका है 12 करोड़ का एमडी ड्रग्स- खेत पर चल रही थी फैक्ट्री

मंदसौर जिला नशे की सौगादगरी का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। खास कर एमडी ड्रग्स से जुड़े मामले यहां लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी 2026 शनिवार देर शाम गरोठ थाना क्षेत्र के गांव सुरजना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। फैक्ट्री से करीब 12 किलो एमडी और बड़ी मात्रा में उसे बनाने का केमिकल जब्त किया गया था। जब्त एमडी की अंतरर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई थी। उस दौरान फैक्ट्री से पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

मार्च शुरु होते ही एमपी में होगी बारिश, 27 फरवरी से एक्टिव हो रहा नया सिस्टम
भोपाल
Weather Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 07:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई, 1886 किलो केमिकल मिलने से हड़कंप, आरोपी फरार

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

मंदसौर

#Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
मंदसौर

दिनदहाड़े भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, मची सनसनी; बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम

मंदसौर

कब बनेगा एमपी को राजस्थान से जोड़ने वाला ये पुल, बढ़ता जा रहा इंतजार

MANDSAUR
मंदसौर

MP के कई जिलों में गिरे ओले, 16 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि अलर्ट

MP weather
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.