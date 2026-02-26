एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई, 1886 किलो केमिकल मिलने से हड़कंप, आरोपी फरार

मंदसौर जिला नशे की सौगादगरी का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। खास कर एमडी ड्रग्स से जुड़े मामले यहां लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी 2026 शनिवार देर शाम गरोठ थाना क्षेत्र के गांव सुरजना गांव में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। फैक्ट्री से करीब 12 किलो एमडी और बड़ी मात्रा में उसे बनाने का केमिकल जब्त किया गया था। जब्त एमडी की अंतरर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई थी। उस दौरान फैक्ट्री से पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।