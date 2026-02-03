MP के कई जिलों में गिरे ओले, 16 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा छाया रहेगा। कहीं-कहीं पर बारिश-ओलावृष्टि की आशंका भी है। वहीं 5 फरवरी को राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा साथ ही कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 फरवरी को भी गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया गया है।