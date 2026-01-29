1.17 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, थोड़ी देर में सीएम ट्रांसफर करेंगे भावांतर योजना की चौथी किस्त

मध्य प्रदेश के किसानों को मंडी में MSP से कम कीमत मिलने पर भरपाई करने के लिए 2019 में इस योजना (Bhavantar Yojana) को शुरू किया गया था। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लिया। इस योजना के तहत सोयाबीन किसान को अगर अपनी फसल को मंडी में बेचने पर MSP से कम दाम मिलता है तो उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। यह पैसा DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। आज इस योजना की चौथी किस्त जारी की जा रही है।