1.17 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, थोड़ी देर में सीएम ट्रांसफर करेंगे भावांतर योजना की चौथी किस्त

Bhavantar Yojana Fourth Installment Issued today in shortly by cm mohan yadav from mandsaur(photo:patrika)
Bhavantar Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 1.17 लाख किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान करेंगे।
बता दें कि यह राशि उन किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन बेचा है। अब तक प्रदेश के कुल 7.10 लाख किसानों को भावांतर के 1492 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम मल्हारगढ़ में 69.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।
Bhavantar Yojana के अलावा मंदसौर जिले मल्हारगढ़ से मुख्यमंत्री मोहन यादव 69.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 51.91 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर-नीमच स्टेट हाईवे पर स्थित मल्हारगढ़ 4-लेन फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन, 5.53 करोड़ रुपए की लागत से पिपलिया मंडी समपार रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि-पूजन एवं 2.06 करोड़ रुपए की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में यातायात सुविधा मजबूत और आसान होगी।
मध्य प्रदेश के किसानों को मंडी में MSP से कम कीमत मिलने पर भरपाई करने के लिए 2019 में इस योजना (Bhavantar Yojana) को शुरू किया गया था। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लिया। इस योजना के तहत सोयाबीन किसान को अगर अपनी फसल को मंडी में बेचने पर MSP से कम दाम मिलता है तो उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। यह पैसा DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। आज इस योजना की चौथी किस्त जारी की जा रही है।
सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल था। इसके बाद नियमित तौर पर मॉडल रेट जारी होते रहे हैं। 5 जनवरी को भी भावांतर (Bhavantar Yojana) के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4458 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। जो अभी तक वही है। अब अगर किसानों को तय समय में इस कीमत से कम मूल्य मंडी में मिला है तो, शेष राशि की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी।
