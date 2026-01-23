23 जनवरी 2026,

मंदसौर

प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनक वीडियो और फिर…

mp news: मां का प्रेमी के साथ बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो बेटे ने पुलिस को दिखाया।

मंदसौर

Shailendra Sharma

Jan 23, 2026

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अवैध संबंधों ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। यहां एक बेटे पर उस वक्त खून सवार हो गया जब उसने अपनी मां को गांव के ही एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। मां को प्रेमी की बांहों में देख बेटा आपा खो बैठा और मां के प्रेमी को बेरहमी से पीट दिया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

मां को प्रेमी की बांहों में देखा…

हैरान कर देने वाला मामला मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाले अजय नाम के युवक ने अपनी मां को 19 जनवरी 2026 को गांव के ही रहने वाले राजाराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मां को प्रेमी के साथ देख अजय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पहले तो मोबाइल से दोनों का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर लाठी से प्रेमी राजाराम को बेरहमी से पीट दिया। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और गंभीर रूप से घायल राजाराम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से गंभीर हालत में उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया।

पुलिस को दिखाया वीडियो

इलाज के दौरान गुरुवार को झालावाड़ में घायल राजाराम की मौत हो गई। इधर जब ये बात अजय को पता चली तो खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी अजय ने वो वीडियो भी पुलिस को बताया जिसमें उसकी मां व राजाराम आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। गुरुवार को राजाराम गुर्जर की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई है और आरोपी अजय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

