प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनक वीडियो और फिर…

हैरान कर देने वाला मामला मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाले अजय नाम के युवक ने अपनी मां को 19 जनवरी 2026 को गांव के ही रहने वाले राजाराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मां को प्रेमी के साथ देख अजय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पहले तो मोबाइल से दोनों का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर लाठी से प्रेमी राजाराम को बेरहमी से पीट दिया। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और गंभीर रूप से घायल राजाराम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से गंभीर हालत में उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया।