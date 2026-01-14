एमपी में 50 साल छोटी युवती को घर बुलाकर 74 साल के मौलाना ने की छेड़छाड़

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मौलाना के द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना शहर के बरखेड़ी इलाके की है, युवती के साथ हुई घटना का पता चलने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मौलाना युवती को रोजाना अपने घर बुलाता था और उसे लव जिहाद में फंसाना चाहता था। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और स्थिति को संभालते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला लेन-देन और छेड़छाड़ा का प्रतीत हो रहा है, जांच की जा रही है।