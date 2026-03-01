Gold Price Today MP: निवेशकों को झटका! एमपी में सोना-चांदी धड़ाम, जानिए नए रेट

अंतरराष्ट्रीय स्तर आई गिरावट से इंदौर बाजार में आरटीजीएस पर सोना 6900 रुपए घटकर 1,47,300 रुपए दस ग्राम पर रहा। चांदी 19000 रुपए गिरकर 2,36,000 रुपए किलो रही। कॉमेक्स (COMEX) पर सोना 4642.90 डॉलर प्रति औंस पार कर गया है, वहीं चांदी 70.06 डॉलर प्रति औंस पर पार गई। इंदौर सर्राफा बाजार में सोना कैडबरी नकदी में (99.50) 1,50,500 रुपए प्रति दस ग्राम। 22 कैरेट 1,35,100 रुपए प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त)। चांदी (एसए) चौरसा नकदी में 2,37000 व टंच 2,37,500 रुपए प्रति किलो रही। आरटीजीएस पर सोना 1,47,300 (जीएसटी अतिरिक्त) रुपए दस ग्राम व चांदी 2,36,000 रुपए किलो। चांदी सिक्का 2700 रुपए प्रति नग रही।