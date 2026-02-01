छाती पीट-पीटकर रोने वाली पत्नी ही निकली कातिल

भय्यु लाला के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। गोली भय्यु लाला के कान के पीछे तरफ लगी थी। इस आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और एसआईटी गठित की गई। तफ्तीश के दौरान सलमान खान और बबलू खान पर शक होने पर उनसे पुलिस के कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। आरोपियों ने बताया कि भय्यु लाला की हत्या उसकी ही पत्नी रुकसाना ने की है। उन्होंने घर से खून के निशान मिटाए थे और शव को पलंग पेटी में रखने के बाद जिस अवैध हथियार से हत्या हुई थी उसे छिपाया था। आरोपी पत्नी रुकसाना फिलहाल फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये पता चला है कि पारिवारिक विवाद में रुकसाना ने पति भय्यु लाला की हत्या की है, पुलिस का कहना है कि आरोपी रुकसाना के पकड़े जाने के बाद ही वारदात के सही कारण का पता चल पाएगा।