26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

छाती पीट-पीटकर रोने वाली पत्नी ही निकली कातिल

mp news: पति की हत्या का आरोप पुलिस पर लगाने वाली पत्नी ही निकली हत्यारिन।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Feb 26, 2026

mandsaur

wife accused of killing history sheeter husband bhaiyu lala

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर में बदमाश भय्यु लाला हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। भय्यु लाला की हत्या के बाद छाती पीट-पीटकर रोने और पुलिस पर आरोप लगाने वाली उसकी पत्नी रुकसाना ही हत्या की आरोपी निकली। भय्यु लाला मंदसौर का बड़ा बदमाश था और उस पर 19 मामले दर्ज थे। उसकी लाश उसके ही घर में 18 फरवरी को मिली थी। आरोपी पत्नी रुकसाना अभी फरार है जबकि उसके दो सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी निकली कातिल

मंदसौर पुलिस ने भय्यु लाला हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 18 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश भय्यु लाला अपने घर आया हुआ था और पलंग पेटी में छिपे होने के कारण उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भय्यु लाला उर्फ वाहिद का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की गई। घटना के वक्त भय्यु लाला की पत्नी रुकसाना ने छाती पीट-पीटकर रोते हुए पुलिस पर हत्या करने के आरोप लगाए थे जो तफ्तीश में गलत साबित हुए और पत्नी रुकसाना ही पति भय्यु लाला की कातिल निकली है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिला सुराग

भय्यु लाला के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। गोली भय्यु लाला के कान के पीछे तरफ लगी थी। इस आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और एसआईटी गठित की गई। तफ्तीश के दौरान सलमान खान और बबलू खान पर शक होने पर उनसे पुलिस के कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। आरोपियों ने बताया कि भय्यु लाला की हत्या उसकी ही पत्नी रुकसाना ने की है। उन्होंने घर से खून के निशान मिटाए थे और शव को पलंग पेटी में रखने के बाद जिस अवैध हथियार से हत्या हुई थी उसे छिपाया था। आरोपी पत्नी रुकसाना फिलहाल फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ये पता चला है कि पारिवारिक विवाद में रुकसाना ने पति भय्यु लाला की हत्या की है, पुलिस का कहना है कि आरोपी रुकसाना के पकड़े जाने के बाद ही वारदात के सही कारण का पता चल पाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार
रतलाम
ratlam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / छाती पीट-पीटकर रोने वाली पत्नी ही निकली कातिल

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘सब-इंस्पेक्टर’ ने ली थी 30 हजार की रिश्वत, अब हुई 5 साल की जेल

mandsaur news
मंदसौर

एमपी में एक और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई, 1886 किलो केमिकल मिलने से हड़कंप, आरोपी फरार

MD Drug Factory Busted
मंदसौर

MP में 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

मंदसौर

#Mandsaur पुलिस ने खेत पर चल रही एमडी की फैक्ट्री पकड़ी, दो गिरफ्तार

Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा (Patrika)
मंदसौर

दिनदहाड़े भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, मची सनसनी; बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम

मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.