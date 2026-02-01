एमपी में दूल्हे को घोड़ी से घसीटकर पीटा, मां बचाने आई तो मारी तलवार

मथुरी गांव में बुधवार दोपहर को भेरूपाड़ा से कन्हैयालाल डामर की बारात आई थी। बारात की निकासी हो रही थी और घोड़ी पर दूल्हा कन्हैयालाल सवार था। इसी दौरान कुछ आरोपी जिनके नाम दीपक पारगी, जितेन्द्र, आशीष मोरी और ध्रुव बताए गए हैं वहां पहुंचे। आरोपियों ने गालियां देते हुए दूल्हे को कॉलर पकड़कर घसीटकर घोड़ी से नीचे पटक दिया। आरोपी कह रहे थे कि तुमने गांव का डीजे बुक क्यों नहीं किया। इसी बीच कुछ और युवक वहां पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। बेटे को पिटता देख जब दुल्हन की मां उसे बचाने आई तो आरोपी अंकित ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। आंख के पास तलवार लगने से दूल्हे की मां को चोट आई है। आरोपियों ने बारात में शामिल और भी लोगों के साथ मारपीट की है। किसी तरह ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।