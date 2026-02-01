23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में मां का अनूठा मंदिर: जिसकी विदेशों में भी चर्चा

रतलाम. शहर के करमदी रोड क्षेत्र में मां का ऐसा अनूठा धाम मंदिर बना हैं, जिसकी पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हैं। जयपुर के मार्बल से निर्मित यह मंदिर 32 बाय 70 में बनकर तैयार हुआ है, इस मंदिर चमक भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। मई में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Feb 23, 2026

Sonaana Khetala-Suswani Mata News

मई में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी शुरू, देश-विदेश से शामिल होने आएंगे अनुयायी

रतलाम. शहर के करमदी रोड क्षेत्र में मां का ऐसा अनूठा धाम मंदिर बना हैं, जिसकी पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हैं। जयपुर के मार्बल से निर्मित यह मंदिर 32 बाय 70 में बनकर तैयार हुआ है, इस मंदिर चमक भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। मई में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी हैं।


शहर के करमदी रोड पर सोनाणा खेतला-सुसवाणी माता का एक साथ देश का पहला मंदिर रहेगा, जहां अनुयायी दोनों आराध्य के एक साथ दर्शन वंदन पूजन कर सकेंगे। जयपुर मंगवाए मार्बल का उपयोग कर करीब एक-सवा करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ हैं। जिसमें प्रतिमाओं की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा 1, 2 व 3 मई को देश-विदेश से आने वाले अनुयायियों की उपस्थिति में होगी।

सोनाणा खेतला-सुसवाणी माता का एक साथ पहला मंदिर
सारंगवास सच्चिया माता के परम भक्त अंकित भटेवरा ने बताया कि मई में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होगा। इसमें दो दिन भजन संध्या का आयोजन होगा। एक दिन गंगाजल वरघोड़ा रहेगा। तीसरे दिन माताजी खेतलाजी और गणेशजी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा सोनाणा खेतला के परम भक्त राज राजेंद्र भंडारी करेंगे। 3 मई को होने वाली प्रतिष्ठा के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने बोली लगाई।

मकराना मार्बल से तैयार मूर्ति और मंदिर
मकराना मार्बल से निर्मित तीन शिखर मंदिर का निर्माण 32 बाय 70 में किया गया है। एक बड़ा सभा मंडप है। इसमें सुसवाणी माता की प्रतिमा 21 इंच की हैं। सोनाणा खेतला की प्रतिमा सवा 15 इंच की हैं। साथ में रिद्धि-सिद्धि सवा 11 इंच की, खेतलाजी की 21 इंच की मूर्ति हैं। सोनाणा खेतला के तीन स्वरूप के दर्शन होंगे। आगामी दिनों में मंदिर परिसर में धर्मशाला, हॉल की योजना भी हैं।

शहर में अनुयायी 80-90 परिवार
भारत में कहें तो सुनाणा खेतला और सुसवाणी माता के अलग-अलग मंदिर हैं, लेकिन यह पहला मंदिर होगा जब दोनों की एक स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही हैं। मंदिर का मार्बल और मूर्तियां मार्बल से निर्मित हैं। अनुयायी सुराणा, दुग्गड़, साखला के रतलाम में 80-90 घर हैं। तीन दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव में 7-8 हजार देश-विदेश से अनुयायी शामिल होने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 10:05 pm

Published on:

23 Feb 2026 10:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में मां का अनूठा मंदिर: जिसकी विदेशों में भी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम के 6183 किसानों ने की बीमा कम्पनी में शिकायत

Crop Insurance Scheme news
रतलाम

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम का किया निरीक्षण, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम का किया निरीक्षण, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
क्राइम

होली पर रेलवे की सौगात, देश के इन राज्यों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Railway Holi special trains
रतलाम

#Ratlam में स्कूल बसों की चेकिंग, एसएलडी नहीं मिले चालू

schoolbus news ratlam
रतलाम

#Ratlam में ड्रग्स ​खिलाया, फिर किस करके लिया फोटो, जान से मारने की दी धमकी, आरोपी फरार

शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगाने और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.